Реформы Зеленского «слуга» Мережко назвал «в каком-то смысле безнадежным проектом»

https://racurs.ua/n138984-missiya-zelenskogo-nevypolnima-sluga-o-reformah.html

Ракурс

Владимир Зеленский столкнулся со сложностями, поскольку практически невозможно одновременно проводить политические и экономические реформы, так как они имеют тенденцию к взаимному разрушению. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Здесь Зеленскому пришлось очень сложно… Для проведения политических реформ необходима стабильная экономическая ситуация. В случае с Украиной ему приходится делать невозможное. А эта миссия невыполнима, — отметил Мережко в интервью для LB.ua.

Он навел в пример заявление бывшего советника президента США Збигнева Бжезинского о том, что нельзя одновременно проводить политические и экономические реформы, так как они имеют тенденцию к взаимному разрушению.

Я ведь изначально не ждал многого, понимал, что все это в каком-то смысле безнадежный проект. Ведь проводить одновременно экономические, политические реформы в стране с такой закоренелой системой коррупции в условиях войны… Потом эта пандемия коронавируса, грядущий экономический кризис. Ни одному государству и ни одному президенту не было так сложно, — считает нардеп.

Мережко также назвал чудом то, что в Украине «вообще что-то происходит, что есть какие-то подвижки».