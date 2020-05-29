Новости Украины: в “Слуге народа” назвали достижения Зеленского во внешней политике

https://racurs.ua/n138972-v-sluge-naroda-nazvali-dostijeniya-zelenskogo-vo-vneshney-politike.html

Ракурс

Владимир Зеленский сумел сохранить поддержку стратегических партнеров Украины — Соединенных Штатов, Великобритании, стран Европейского Союза. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы «слуга» Александр Мережко.

Самое главное — то, что удалось сохранить поддержку наших стратегических партнеров — США, Великобритании, стран ЕС. Также важно, что были сбережены санкции против России. Если же говорить отдельно о Штатах, то — невзирая на все трудности — президенту удалось сохранить двухпартийную поддержку, — сообщил Мережко в интервью для LB.ua.

Нардеп от «Слуги народа» отметил, что Зеленский показал себя человеком, который разбирается во внешней политике.

Я был поражен тому, насколько он досконально разбирается в деталях. Зеленский очень хорошо схватывает. Президент самостоятелен в принятии решений. И это мне нравится, — полагает «слуга».

Он также заявил, что поставил бы «+" отметку украинскому президенту по итогам первого года дипломатии.

Безусловно под знаком «+". Лучшую оценку этому дало посольство США. Она была, как мне кажется, абсолютно объективной. Главное достижение — в том, что за этот год Зеленский вырос… У президента США Рузвельта первый год правления проходил под лозунгом «слушать и учиться». Представляете, даже у президента Рузвельта, — резюмировал Мережко.

Вместе с тем, журналисты напомнили нардепу, что Рузвельт «не учился», а ранее занимал высокий пост при президенте Вильсоне, имел длительную политическую карьеру и до своего избрания президентом подготовил аналитическую программу по выведению США из кризиса.