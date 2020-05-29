Новини України: у “Слузі народу” похвалилися досягненнями Зеленського в зовнішній політиці

https://racurs.ua/ua/n138972-u-sluzi-narodu-pohvalylysya-dosyagnennyamy-zelenskogo-v-zovnishniy-polityci.html

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Володимир Зеленський зумів зберегти підтримку стратегічних партнерів України — Сполучених Штатів, Великої Британії, країн Європейського Союзу. Про це заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи «слуга» Олександр Мережко.

Найголовніше — те, що вдалося зберегти підтримку наших стратегічних партнерів — США, Великої Британії, країн ЄС. Також важливо, що були збережені санкції проти Росії. Якщо ж говорити окремо про Штати, то — незважаючи на всі труднощі — президенту вдалося зберегти двопартійну підтримку, — повідомив Мережко в інтерв’ю для LB.ua.

Нардеп від «Слуги народу» зазначив, що Зеленський показав себе людиною, яка розбирається у зовнішній політиці.

Я був вражений тим, наскільки він досконало розбирається у деталях. Зеленський дуже добре схоплює. Президент самостійний в ухваленні рішень. І це мені подобається, — вважає «слуга».

Він також заявив, що поставив би «+" українському президенту за підсумками першого року його дипломатії.

Безумовно під знаком «+". Кращу оцінку цьому дало посольство США. Вона була, як мені здається, абсолютно об'єктивною. Головне досягнення — в тому, що за цей рік Зеленський виріс… У президента США Рузвельта перший рік правління проходив під гаслом «слухати і вчитися». Уявляєте, навіть у президента Рузвельта!, — резюмував Мережко.

Разом з тим, журналісти нагадали нардепу, що Рузвельт «не вчився», а раніше займав високий пост при президенті Вільсоні, мав тривалу політичну кар'єру і до свого обрання американським лідером підготував аналітичну програму по виведенню США з кризи.