Реформи Зеленського «слуга» Мережко назвав «в якомусь сенсі безнадійним проектом»

https://racurs.ua/ua/n138984-misiya-zelenskogo-nezdiysnenna-sluga-pro-reformy-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський зіткнувся зі складнощами, оскільки практично неможливо одночасно реалізовувати політичні та економічні реформи, бо вони мають тенденцію до взаємного руйнування. Про це заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Тут Зеленському довелося дуже складно… Для проведення політичних реформ необхідна стабільна економічна ситуація. У випадку з Україною йому доводиться робити неможливе. А ця місія нездійсненна, — зазначив Мережко в інтерв’ю для LB.ua.

Він навів у приклад заяву колишнього радника президента США Збігнєва Бжезинського про те, що не можна одночасно проводити політичні та економічні реформи.

Я ж відпочатку не очікував багато, розумів, що все це в якомусь сенсі безнадійний проект. Адже проводити одночасно економічні, політичні реформи в країні з такою закоренілою системою корупції в умовах війни… Потім ця пандемія коронавірусу, прийдешня економічна криза. Жодній державі і жодному президенту не було так складно, — вважає нардеп.

Мережко також назвав дивом те, що в Україні «взагалі щось відбувається і є якісь зрушення».