Борги із зарплат медиків зросли на 54%, фото:

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Заборгованість із виплати заробітної плати медиків за час карантину в Україні зросла на 54%.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітиками системи перевірки контрагентів YouControl, які проаналізували дані з державних реєстрів.

Експерти встановили, що станом на 10 березня борг із зарплат перед медиками становив майже 15 млн грн. Проте вже до 18 травня він зріс на 54% - до 23,11 млн грн.

Водночас загалом заборгованість із зарплат в Україні дещо зменшилася за час карантину — з 2,93 до 2,85 млрд грн.

Найбільше зростання заборгованості із зарплат медиків виявлене у Львівській (де борг за цей період зріс на 6,33 млн грн), Тернопільській (борг зріс на 1,79 млн грн), Київській (борг збільшився на 0,72 млн грн) та Сумській (зростання боргу на 0,39 млн грн) областях.

Зазначається, що лідерами за зростанням заборгованості виявилися саме ті області, де спостерігається найбільше зростання заборгованості на COVID-19.

Згідно з даними реєстрів, найбільша частка боргу серед медиків — понад 60% припадає на заклади, основним класифікатором економічної діяльності (КВЕД) яких є «Діяльність лікарняних закладів».

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський пригрозив втратою зарплати чи посади головам ОДА, у регіонах яких спостерігаються невиплати зарплат медиків.