Верховна Рада: глава комітету зібрався підкорювати африканський напрям

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Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики планує підкорювати «африканський напрям». Про такі наміри заявив глава парламентського комітету, «слуга» Олександр Мережко, який на цій посаді змінив Богдана Яременка.

Що стосується ініціатив. Я буквально днями підготував свого роду план роботи комітету. Серед іншого ми зібралися активно діяти на африканському напрямку. Хочемо провести комітетські слухання, присвячені цьому питанню, запросити фахівців. Після цього постараємося вжити належних рекомендацій, — зазначив Мережко в інтерв’ю для LB.ua.

За його словами, комітет займається законодавчим забезпеченням і не є найактивнішим елементом в загальному механізмі зовнішньої політики держави.

Згідно з Конституцією, головним представником України на міжнародній арені є президент. МЗС — це інструмент зовнішньої політики. А наш комітет займається законодавчим забезпеченням, — розповів нардеп.

Представник «Слуги народу» повідомив, що переважно комітет займається ратифікацією і денонсацією міжнародних договорів.