Верховная Рада: глава комитета собрался покорять африканское направление

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Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики планирует покорять «африканское направление». О таких намерениях заявил глава парламентского комитета, «слуга» Александр Мережко, который на этом посту сменил Богдана Яременко.

Что касается инициатив. Я буквально на днях подготовил своего рода план работы комитета. Среди прочего мы собрались активно действовать на африканском направлении. Хотим провести комитетские слушания, посвященные этому вопросу, пригласить специалистов. После этого постараемся принять должные рекомендации, — отметил Мережко в интервью для LB.ua.

По его словам, комитет занимается законодательным обеспечением и не является самым активным элементом в общем механизме внешней политики государства.

Согласно Конституции, главным представителем Украины на международной арене является президент. МИД — это инструмент внешней политики. А наш комитет занимается законодательным обеспечением, — рассказал нардеп.

Представитель «Слуги народа» сообщил, что в основном комитет занимается ратификацией и денонсацией международных договоров.