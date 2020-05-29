Украинские истребители сопровождали бомбардировщики США над акваторией Черного моря. Фото: Twitter

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Ракурс

ВВС Украины оказали военную помощь ВВС США. Наши истребители сопровождали стратегические американские бомбардировщики B-1B Lancer над территорией Украины и в акватории Черного моря.

Бомбардировщики ВВС США выполняли дальний рейд над всей Европой и над Черным морем, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Два B-1B Lancer поднялись в небо с аэродрома военной базы Ellsworth в Южной Дакоте и через Атлантический океан направились в Европу. Над Польшей американские бомбардировщики сопровождали польские истребители F-16 и Миг-29.

Затем польские пилоты на границе с Украиной «передали» конвой украинским истребителям Миг-29 из 114-й бригады тактической авиации.

Затем бомбардировщики сопровождали украинские истребители Су-27 из 39-й бригады.

Над Черным морем американцев сопровождали два украинских истребителя Су-27, которые поднялись в небо со Школьного аэродрома в Одессе.

Над Черным морем B-1B Lancer дозаправились от американского танкера КС-135, взлетевшего с турецкой базы Инжирлик.

После этого украинские истребители «передали» американцев греческим F-16. Позже B-1B Lancer сопровождали истребители F-16 Северной Македонии.

В настоящее время американские бомбардировщики возвращаются на свою базу дислокации.

Как ранее писал «Ракурс», Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу оперативную группу стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. В Европе американские пилоты примут участие в учениях по интеграции в театр военных действий и летной подготовки.