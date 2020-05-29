Коронавирус — это надолго, а новые вспышки будут развиваться очень быстро — ВОЗ, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n138979-koronavirus-eto-nadolgo-a-novye-vspyshki-budut-razvivatsya-ochen-bystro-voz.html

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Коронавирус не исчез, а из-за роста мобильности населения планеты мы должны быть готовыми к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро.

Об этом заявил сегодня эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессор Лондонского имперского колледжа Дэвид Набарро в эфире BBC. Он считает, что людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться при заражении.

Человечество будет вынуждено в течение долгих лет существовать в условиях угрозы со стороны коронавируса и соответствующим образом адаптироваться, поскольку нет никаких гарантий, что вакцина от этой инфекции будет когда-либо разработана.

Набарро заявил, что «некоторые вирусы очень, очень сложные, когда дело доходит до разработки вакцин». По его словам, общественность не должна надеяться, что вакцина будет разработана в ближайшее время, и должна быть готова адаптироваться к сохранению угрозы.

Пожилые люди должны быть защищены. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную емкость больниц. Это станет новой нормой для всех нас, — отметил Набарро.





По мере снятия карантинных мероприятий по всему миру новые вспышки коронавируса могут возникать и развиваться очень быстро, поэтому следует продолжать придерживаться социальной дистанции.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5,9 млн, из них 362,8 тыс. летальные, выздоровели 2,6 млн человек.