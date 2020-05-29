Коронавірус — це надовго, а нові спалахи розвиватимуться дуже швидко, фото — Pixabay

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Коронавірус не минув, а через зростання мобільності населення планети світ повинен бути готовим до того, що нові спалахи розвиватимуться дуже швидко.

Про це заявив сьогодні експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і професор Лондонського імперського коледжу Девід Набарро в ефірі BBC. Він вважає, що людям доведеться продовжувати практикувати соціальне дистанціювання настільки, наскільки вони можуть, і відразу ж ізолюватися при зараженні.

Людство буде змушене протягом довгих років існувати в умовах загрози з боку коронавірусу і відповідним чином адаптуватися, оскільки немає ніяких гарантій, що вакцина від цієї інфекції буде коли-небудь розроблена.

Набарро заявив, що «деякі віруси дуже, дуже складні, коли справа доходить до розробки вакцин». За його словами, громадськість не повинна сподіватися, що вакцина буде розроблена найближчим часом, і повинна бути готова адаптуватися до збереження загрози.

Люди похилого віку повинні бути захищені. Крім того, необхідно забезпечити достатню місткість лікарень. Це стане новою нормою для всіх нас, — відзначив Набарро.





У міру зняття карантинних заходів по всьому світу нові спалахи коронавірусу можуть виникати і розвинутися дуже швидко, тому слід продовжувати дотримуватися соціальної дистанції.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 5,9 млн, з них 362,8 тис. летальні, одужали 2,6 млн осіб.