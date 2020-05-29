В усіх регіонах України 30 травня очікуються опади, фото: PxHere

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Погода в Україні 30 травня, як і минулої доби, буде дощовою. Подекуди можливі грози. Вночі у східних, а вдень у північних, Рівненській та Волинській областях очікуються значні дощі.

У центральних областях та на Київщині вночі та вранці місцями можливий туман. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5−10 м/с. Вдень на заході України та в Приазов’ї можливі окремі пориви до 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8−13°, вдень — 14−19°. На півдні та сході країни вночі очікується 10−15°, вдень — 17−22°. У Карпатах протягом доби зберігатиметься температура 3−8°.

Погода в Києві 29 травня буде дощовою вдень та вночі. Температура повітря вночі опуститься до 10−12°, вдень — підніметься до 16−18°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Львові протягом доби очікуються опади. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 8−10°, вдень — піднімуться до 14−16°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують слабкі дощі вдень та вночі. Температура вночі становитиме 10−12°, вдень повітря прогріється до 17−19°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вдень та вночі дощитиме. Термометри вночі покажуть 11−13°, вдень — 17−19°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові 29 травня також дощитиме. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 19−21°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті очікуються слабкі дощі. Вночі температура опуститься до 9−11°, вдень — підніметься до 15−17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 30 травня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, Гідрометцентр нещодавно опублікував прогноз погоди в Україні на червень.