Торгівля з ОРДЛО: заступник голови делегації України в ТКГ розповів про свою ініціативу

https://racurs.ua/ua/n138977-zastupnyk-glavy-delegaciyi-ukrayiny-v-tkg-rozpoviv-pro-iniciatyvu-pryamoyi-torgivli-z-ordlo.html

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Торгівлю з ОРДЛО в одному з колишніх інтерв’ю підтримав заступник голови української делегації в Тристоронньій контактній групі в Мінську Олександр Мережко. За його словами, ця ідея була запропонована в рамках наукових роздумів, ще до його рішення йти в політику.

Я був натхненний досвідом Великої Британії і Сполучених Штатів. У них було законодавство, що дозволяє торгувати з ворогом. Там була розроблена класна система регулювання, яка привела до детінізації багатьох процесів, — заявив Мережко в інтерв’ю для LB.ua.

Нардеп від «Слуги народу» також розповів, в чому полягала його ідея торгівлі з окупованими територіями.

Раз це фактично відбувається, раз перетікає - найчастіше контрабандно — продукція, необхідно поставити цей процес у правові рамки: видавати ліцензії і оформити парламентський контроль, — зазначив «слуга».

Він резюмував, що ця ідея в законодавчу ініціативу так і не перетворилася.