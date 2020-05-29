Торговля с ОРДЛО: замглавы делегации Украины в ТКГ рассказал о своей инициативе

https://racurs.ua/n138977-zamglavy-delegacii-ukrainy-v-tkg-rasskazal-ob-iniciative-pryamoy-torgovli-s-ordlo.html

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Торговлю с ОРДЛО в одном из прежних интервью поддержал заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Александр Мережко. По его словам, эта идея была предложена в рамках научных размышлений, еще до его решения идти в политику.

Я был вдохновлен опытом Великобритании и Соединенных Штатов. У них было законодательство, позволяющее торговать с врагом. Там была разработана классная система регулирования, которая привела к детенизации многих процессов, — заявил Мережко в интервью для LB.ua.

Нардеп от «Слуги народа» также рассказал, в чем заключалась его идея торговли с оккупированными территориями.