Торговля с ОРДЛО: замглавы делегации Украины в ТКГ рассказал о своей инициативе

Торговля с ОРДЛО: представитель Украины в Минске раскрыл детали инициативыhttps://racurs.ua/n138977-zamglavy-delegacii-ukrainy-v-tkg-rasskazal-ob-iniciative-pryamoy-torgovli-s-ordlo.htmlРакурс
Торговлю с ОРДЛО в одном из прежних интервью поддержал заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Александр Мережко. По его словам, эта идея была предложена в рамках научных размышлений, еще до его решения идти в политику.
Я был вдохновлен опытом Великобритании и Соединенных Штатов. У них было законодательство, позволяющее торговать с врагом. Там была разработана классная система регулирования, которая привела к детенизации многих процессов, — заявил Мережко в интервью для LB.ua.
Нардеп от «Слуги народа» также рассказал, в чем заключалась его идея торговли с оккупированными территориями.
Раз это фактически происходит, раз перетекает — зачастую контрабандно — продукция, необходимо поставить этот процесс в правовые рамки: выдавать лицензии и оформить парламентский контроль. Эта идея в законодательную инициативу так и не превратилась, — резюмировал нардеп.