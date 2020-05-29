Во всех регионах Украины 30 мая ожидаются осадки, фото: PxHere

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Ракурс

Погода в Украине 30 мая, как и в прошедшие сутки, будет дождливой. Местами возможны грозы. Ночью в восточных, а днем ​​в северных, Ровенской и Волынской областях ожидаются значительные дожди.

В центральных областях и в Киеве ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с. Днем на западе Украины и в Приазовье возможны отдельные порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−13°, днем — 14−19°. На юге и востоке страны ночью ожидается 10−15°, днем — 17−22°. В Карпатах на протяжении суток будет сохраняться температура 3−8°.

Погода в Киеве 29 мая будет дождливой днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью опустится до 10−12°, днем — поднимется до 16−18°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение суток ожидаются осадки. Ночью столбики термометров опустятся до 8−10°, днем — поднимутся до 14−16°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики прогнозируют слабые дожди днем ​​и ночью. Температура ночью составит 10−12°, днем воздух прогреется до 17−19°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре днем ​​и ночью ожидается дождь. Термометры ночью покажут 11−13°, днем — 17−19°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове 29 мая также будет идти дождь. Ночью температура составит 12−14°, днем — 19−21°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ожидаются слабые дожди. Ночью температура опустится до 9−11°, днем — поднимется до 15−17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 мая будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, Гидрометцентр недавно опубликовал прогноз погоды в Украине на июнь.