Українські винищувачі супроводжували бомбардувальники США над Чорнимо морем. Фото: Twitter

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Ракурс

ВПС України надали військову допомогу ВПС США. Наші винищувачі супроводжували стратегічні американські бомбардувальники B-1B Lancer над територією України та акваторією Чорного моря.

Бомбардувальники ВПС США виконували дальній рейд над усією Європою і над Чорним морем, повідомляє прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

Два B-1B Lancer піднялися в небо з аеродрому військової бази Ellsworth у Південній Дакоті і через Атлантичний океан попрямували до Європи. Над Польщею американські бомбардувальники супроводжували польські винищувачі F-16 і МіГ-29.

Потім польські пілоти на кордоні з Україною «передали» конвой українським винищувачам МіГ-29 із 114-ї бригади тактичної авіації.

Потім бомбардувальники супроводжували українські винищувачі Су-27 із 39-ї бригади.

Над Чорним морем американців супроводжували два українських винищувача Су-27, які піднялися в небо зі Шкільного аеродрому в Одесі.

Над Чорним морем B-1B Lancer дозаправилися від американського танкера КС-135, що злетів із турецької бази Інжірлік.

Після цього українські винищувачі «передали» американців грецьким F-16. Пізніше B-1B Lancer супроводжували винищувачі F-16 Північної Македонії.

Наразі американські бомбардувальники повертаються на свою базу дислокації.

Як раніше писав «Ракурс», США перекинули до Європи оперативну групу стелс-бомбардувальників B-2 Spirit. У Європі американські пілоти візьмуть участь у навчаннях щодо інтеграції в театр військових дій і льотної підготовки.