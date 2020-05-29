Долги по зарплате медиков выросли на 54%, фото:

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Задолженность по выплате заработной платы медикам за время карантина в Украине выросла на 54%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками системы проверки контрагентов YouControl, которые проанализировали данные из государственных реестров.

Эксперты установили, что по состоянию на 10 марта долг по зарплате перед медиками составил почти 15 млн грн. Однако уже до 18 мая он вырос на 54% - до 23,11 млн грн.

В то же время в целом задолженность по зарплате в Украине несколько уменьшилась за время карантина — с 2,93 до 2,85 млрд грн.

Наибольший рост задолженности по зарплатам медиков обнаружен во Львовской (где долг за этот период вырос на 6,33 млн грн), Тернопольской (долг вырос на 1,79 млн грн), Киевской (долг увеличился на 0,72 млн грн) и Сумской (рост долга на 0,39 млн грн) областях.

Отмечается, что лидерами по росту задолженности оказались именно те области, где наблюдается наибольший рост задолженности на COVID-19.

Согласно данным реестров, наибольшая доля долга среди медиков — более 60% приходится на учреждения, основным классификатором экономической деятельности (КВЭД) которых является «Деятельность лечебных учреждений».

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил потерей зарплаты или должности главам ОГА, в регионах которых наблюдаются невыплаты зарплат медиков.