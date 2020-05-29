Перестрелка в Броварах: появились данные о возможной причастности семьи Чеботаря

Перестрелка в Броварах. Фото: vn.mk.ua

https://racurs.ua/n138986-perestrelka-v-brovarah-poyavilis-dannye-o-vozmojnoy-prichastnosti-semi-chebotarya.html

Ракурс

Перестрелка в Броварах стала очередным резонансным делом, которое заставило украинцев вспомнить лихие 90-е. Криминальные разборки могут быть связаны с переделом бизнеса.

Одной из сторон конфликта является компания А.Н.Т., которая занимается транспортными перевозками. Эта компания принадлежит зятю бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, пишет Obozrevatel.

Как известно, Чеботарь был уволен в 2015 году после того, как его зять Олег Полищук напал на журналистов передачи «Наші гроші», которые снимали элитные дома дочери Чеботаря в селе Лесники под Киевом.

Журналист Денис Бигус ранее сообщал о том, что компания А.Н.Т. занимается не только транспортными перевозками, но и перепродажей лицензий на перевозки. По мнению журналиста, Чеботарь крышует этот бизнес.

Кроме того, Бигус утверждает, что семейство Чеботаря осуществляет рейдерские захваты маршрутов у других перевозчиков.

В настоящее время компания Полищука пытается забрать себе многие маршруты пассажирского транспорта в разных районах. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что для защиты компании А.Н.Т. были задействованы местные криминальные элементы.

Об инциденте в Броварах написал в Facebook и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Он считает, что новый глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин «переделил» лицензии на перевозку пассажиров, что и стало причиной вооруженных разборок в Броварах.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский вызвал «на ковер» министра внутренних дел Арсена Авакова. Президент обязал найти и наказать всех причастных к инциденту в Броварах.