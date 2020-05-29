Стрельба в Броварах: полиция поймала уже 21 причастного и открыла новые дела, фото — APnews

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Стрельба в Броварах стала причиной задержания еще 10 участников криминальных разборок.

Всего правоохранители задержали уже 21 подозреваемого. В связи с событиями в Броварах, где утром около сотни вооруженных человек устроили на улицах города разборки в стиле 1990-х, открыли новые уголовные производства.

Если раньше следователи расследовали стрельбу только по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), то сейчас добавились ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Новых участников стрельбы задержали патрульные в Житомирской области. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук сообщил, что полиция продолжает устанавливать не только наемных титушек, но и лиц, стоящих за ними.

Сейчас в Броварах на улице Олимпийской все еще находятся россыпи отстрелянных гильз, а правоохранители оцепили несколько зон, где находятся доказательства. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

По словам местных жителей, они долго не могли дозвониться в полицию и патруль приехал через 30−40 минут после начала стрельбы.

Во время стрельбы пули попадали в окна рядом расположенных жилых домов, в результате стрельбы пострадали двое местных жителей, которые находятся в больнице и им должны сделать операции.

Конфликт между перевозчиками продолжается в Броварах уже около года. Среди стрелявших есть двое или трое пострадавших, — рассказал местный житель.

Местные жители били тревогу еще 27 мая. В соцсетях они сообщали, что неизвестные уже второй день подряд запугивали водителей. В Фейсбук появились и соответствующие фото.

Ранее в полиции заявляли, что если пострадавшие жители Броваров или участники конфликта напишут заявления в полицию, то уголовное производство могут переквалифицировать по статье о покушении на умышленное убийство.

Перестрелка перевозчиков в Броварах стала причиной вызова министра внутренних дел Арсена Авакова к президенту. Глава МВД заявил, что вооруженные титушки прибыли в Бровары из Винницы и Киева. Аваков успел отстранить от исполнения служебных обязанностей нескольких должностных лиц полиции Винничины. Он назвал стрельбу в Броварах «эхом коррупции в определении квот перевозчиков».