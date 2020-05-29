Убийство в Одесской области. Фото: Укринформ

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Ракурс

В Одесской области, в поселке Шабо произошло убийство пары, которая жила в гражданском браке. Их тела 29 мая обнаружили во дворе частного дома, в котором они жили.

У мужчины 1973 года рождения и женщины 1982 года рождения были огнестрельные ранения и колото-резаные раны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Удары ножом были нанесены в область туловища. Кроме того, у женщины были сломаны пальцы на руках. По предварительной информации, на месте происшествия были найдены пять гильз от патронов.

Сейчас правоохранители выясняют, что произошло. Проводится досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал «Ракурс», сегодня утром в Броварах Киевской области произошла массовая перестрелка между перевозчиками. Были ранены несколько человек, задержаны более 10 стрелков. Уголовное производство силовики решили открыть по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).