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Ракурс
Убийство в Одесской области. Фото: Укринформ

Под Одессой жестоко убили супругов, их расстреляли и зарезали (ФОТО)

29 мая 2020, 15:04
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В Одесской области, в поселке Шабо произошло убийство пары, которая жила в гражданском браке. Их тела 29 мая обнаружили во дворе частного дома, в котором они жили.

У мужчины 1973 года рождения и женщины 1982 года рождения были огнестрельные ранения и колото-резаные раны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Удары ножом были нанесены в область туловища. Кроме того, у женщины были сломаны пальцы на руках. По предварительной информации, на месте происшествия были найдены пять гильз от патронов.

Убийство в Одесской области. Фото: Telegram



Сейчас правоохранители выясняют, что произошло. Проводится досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал «Ракурс», сегодня утром в Броварах Киевской области произошла массовая перестрелка между перевозчиками. Были ранены несколько человек, задержаны более 10 стрелков. Уголовное производство силовики решили открыть по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).


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