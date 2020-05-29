Сергей Поярков, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n138968-ugrozy-zelenskomu-sbu-vruchilo-obvinitelnyy-akt-blogeru-poyarkovu.html

Ракурс

Обвинительный акт блогеру и художнику Сергею Пояркову вручили следователи СБУ в рамках расследования уголовного производства об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующее дело направили в суд. Об этом агентству «Укринформ» сообщили в пресс-центре СБУ.

Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Соответствующее производство начали в октябре 2019 года из-за одной из пародий в видеоблоге Пояркова. В январе СБУ выдвинула ему подозрение в угрозе убийством Зеленскому.

Сам Поярков вчера в своем Фейсбуке сообщал, что ему «наконец-то вручили обвинительный акт» по делу об угрозах Зеленскому.

Фото этого обвинительного акта сегодня опубликовал Telegram канал BEREZOVIEW.

Напомним, 29 января Шевченковский райсуд Киева избрал Пояркову меру пресечения — личное обязательство.