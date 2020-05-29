Сергій Поярков, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n138968-pogrozy-zelenskomu-sbu-vruchylo-obvynuvachennya-blogeru-poyarkovu.html

Ракурс

Обвинувальний акт блогеру та художнику Сергію Пояркову вручили слідчі СБУ в межах розслідування кримінального провадження про погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідну справу направили до суду. Про це агентству «Укрінформ» повідомили у прес-центрі СБУ.

Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відповідне провадження розпочали у жовтні 2019 року через одну з пародій у відеоблозі Пояркова. У січні СБУ висунула його підозру в погрозі вбивством Зеленському.

Сам Поярков вчора у своєму Фейсбуці повідомляв, що йому «нарешті вручили обвинувальний акт» у справі щодо Зеленського.

Фото цього обвинувального акту сьогодні опублікував Telegram-канал BEREZOVIEW.

Нагадаємо, 29 січня Шевченківський райсуд Києва обрав Пояркову запобіжний захід — особисте зобов’язання.