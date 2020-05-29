Вбивство в Одеській області. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n138969-pid-odesou-jorstoko-vbyly-podrujjya-yih-rozstrilyaly.html

Ракурс

На Одещині в селищі Шабо Білгород-Дністровського району сталося вбивство співмешканців, які спільно вели бізнес. Тіла 29 травня виявили у дворі їхнього приватного будинку.

У чоловіка 1973 р. н. та жінки 1982 р. н. були вогнепальні поранення та колото-різані рани. Про це повідомляють УНН із посиланням на дані правоохоронців.

Ударів ножем було завдано в область тулубів. Окрім того, у жінки були зламані пальці на руках. За версією слідства, загиблих катували. Також на місці події було знайдено п’ять гільз від набоїв.

За даними «Думської», поліція розглядає як мотив злочину підприємницьку діяльністю жертв. Є версія, що їхнє вбивство «замовили» конкуренти. Цінні речі та гроші не були викрадені з будинку. Наразі триває досудове розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні вранці в Броварах Київської області сталася масова перестрілка між перевізниками. Було поранено кількох людей, затримано понад 10 стрільців. Кримінальне провадження силовики вирішили відкрити за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).