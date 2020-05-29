Стрілянина в Броварах: поліція упіймала вже 21 причетного і відкрила нові справи, фото — APnews

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Стрілянина в Броварах стала причиною затримання ще десятьох учасників кримінальних розборок.

Загалом правоохоронці затримали вже 21 підозрюваного. У зв’язку з подіями в Броварах, де вранці близько сотні озброєних осіб влаштували на вулицях міста розбірки у стилі 1990-х, відкрили нові кримінальні провадження.

Якщо раніше слідчі розслідували стрілянину тільки за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), то нині додалися ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Нових учасників стрілянини затримали патрульні в Житомирській області. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук повідомив, що поліція продовжує встановлювати не тільки найманих тітушок, а й осіб, що стоять за ними.

Наразі в Броварах на вулиці Олімпійській все ще знаходяться розсипи відстріляних гільз, а правоохоронці оточили кілька зон, де знаходяться докази. На місці події працюють криміналісти і слідчі.

За словами місцевих жителів, вони довго не могли додзвонитися до поліції і патруль приїхав через 30−40 хвилин після початку стрілянини.

Під час стрілянини кулі потрапляли в вікна поруч розташованих житлових будинків, в результаті стрілянини постраждали двоє місцевих жителів, які знаходяться в лікарні і їм повинні зробити операції.

Конфлікт між перевізниками триває в Броварах вже близько року. Серед тих, хто стріляв, є двоє або троє постраждалих, — розповів місцевий житель.

Місцеві жителі били на сполох ще 27 травня. У соцмережах вони повідомляли, що невідомі вже другий день поспіль залякували водіїв. У Фейсбук з’явилися й відповідні фото.

Раніше у поліції заявляли, що якщо потерпілі жителі Броварів або поранені учасники конфлікту напишуть заяву до поліції, то кримінальне провадження можуть перекваліфікувати згідно зі статтею про замах на умисне вбивство.

Перестрілка перевізників у Броварах стала причиною виклику міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до президента. Глава МВС заявив, що озброєні тітушки прибули до Броварів з Вінниці та Києва. Аваков встиг відсторонити від виконання службових обов’язків кількох посадовців поліції Вінничини. Він назвав стрілянину в Броварах «відлунням корупції у визначенні квот перевізників».