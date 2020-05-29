Дональд Трамп. Фото: Maxim

https://racurs.ua/ua/n138997-ssha-rozryvaut-stosunky-z-vooz.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки розривають стосунки із Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Всі кошти, які планувалося направити на фінансування ВООЗ, буде спрямовано іншим міжнародним організаціям.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп уточнив, що США відмовилися від співпраці з ВООЗ через те, що ця міжнародна організація не побажала проводити реформи, запропоновані Вашингтоном.

Крім того, американський президент додав, що Китай повністю контролює ВООЗ, хоча щороку платить лише 40 млн дол., у той час як внесок США становить 440 млн дол. на рік.

Як раніше писав «Ракурс», у квітні Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ, доки не буде розслідувано приховування поширення коронавірусу та помилки в реагуванні на епідемію. На думку президента США, ВООЗ поширювала «китайську дезінформацію» про коронавірус, що призвело до катастрофи світового масштабу.