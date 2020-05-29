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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Maxim

США разрывают отношения с ВОЗ

29 мая 2020, 23:53
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Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Все средства, которые планировалось направить на финансирование ВОЗ, будут перенаправлены другим международным организациям.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп уточнил, что США отказались от сотрудничества с ВОЗ из-за того, что эта международная организация не пожелала проводить реформы, предложенные Вашингтоном.



Кроме того, американский президент добавил, что Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя ежегодно платит лишь 40 млн долл., в то время как взнос США составляет 440 млн долл. в год.

Как ранее писал «Ракурс», в апреле Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, пока не будут расследованы сокрытие распространения коронавируса и ошибки в реагировании на эпидемию. По мнению президента США, ВОЗ распространяла «китайскую дезинформацию» о коронавирусе, что привело к катастрофе мирового масштаба.

Источник: Ракурс


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