США разрывают отношения с ВОЗhttps://racurs.ua/n138997-ssha-razryvaut-otnosheniya-s-voz.htmlРакурс
Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Все средства, которые планировалось направить на финансирование ВОЗ, будут перенаправлены другим международным организациям.
Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп уточнил, что США отказались от сотрудничества с ВОЗ из-за того, что эта международная организация не пожелала проводить реформы, предложенные Вашингтоном.
Кроме того, американский президент добавил, что Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя ежегодно платит лишь 40 млн долл., в то время как взнос США составляет 440 млн долл. в год.
Как ранее писал «Ракурс», в апреле Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, пока не будут расследованы сокрытие распространения коронавируса и ошибки в реагировании на эпидемию. По мнению президента США, ВОЗ распространяла «китайскую дезинформацию» о коронавирусе, что привело к катастрофе мирового масштаба.