Дональд Трамп. Фото: Maxim

https://racurs.ua/n138997-ssha-razryvaut-otnosheniya-s-voz.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Все средства, которые планировалось направить на финансирование ВОЗ, будут перенаправлены другим международным организациям.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп уточнил, что США отказались от сотрудничества с ВОЗ из-за того, что эта международная организация не пожелала проводить реформы, предложенные Вашингтоном.

Кроме того, американский президент добавил, что Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя ежегодно платит лишь 40 млн долл., в то время как взнос США составляет 440 млн долл. в год.

Как ранее писал «Ракурс», в апреле Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, пока не будут расследованы сокрытие распространения коронавируса и ошибки в реагировании на эпидемию. По мнению президента США, ВОЗ распространяла «китайскую дезинформацию» о коронавирусе, что привело к катастрофе мирового масштаба.