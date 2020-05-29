Антон Геращенко. Фото: BWS

https://racurs.ua/n138996-zakazchiki-perestrelki-v-brovarah-ustanovleny-geraschenko.html

Ракурс

Перестрелка в Броварах носит признаки разборки кланов. В Министерстве внутренних дел уже установили лиц, которые наняли молодых людей для участия в вооруженной разборке.

Об этом в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заместитель министра не стал называть фамилии заказчиков, сославшись на тайну следствия, но заверил, что правоохранители уже установили личности организаторов беспорядков.

Геращенко заявил, что заказчикам вскоре будут объявлены подозрения.

Он также сказал, что молодым людям из Винницы пообещали заплатить по 800 грн каждому за «создание толпы». По мнению Геращенко, группировки не планировали применять оружие и хотели разрешить конфликт противостоянием. Но в один момент ситуация вышла из-под контроля и началась перестрелка.

Геращенко добавил, что за содеянное понесут наказание, как организаторы, так и исполнители.

Заместитель министра утверждает, что это была криминальная разборка кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков. В прошлом году областной администрацией был проведен тендер, в результате которого на рынок вышел еще один перевозчик.

После двухмесячного карантина, во время которого пассажирские перевозки не осуществлялись, конкуренты по бизнесу решили выяснить отношения. Одна группировка была из Винницы, другая — из Броваров.

Как ранее писал «Ракурс», по информации журналистов, к перестрелке в Броварах причастна семья бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.