Владимир Зеленский. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n138995-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-ujestochenii-nakazaniya-za-povrejdenie-telekommunikacionnyh-setey.html

Ракурс

В Украине кража кабелей и повреждение телекоммуникационных сетей стало довольно частым явлением. Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей».

Закон направлен на усиление безопасности государства, обеспечение стабильного функционирования и обеспечения телекоммуникационными услугами органов государственной власти, а также на защиту собственности операторов и провайдеров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон ужесточает уголовную и административную ответственность за повреждение и разрушение составляющих телекоммуникационных сетей.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, влекут за собой штрафы на граждан от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн и на должностных лиц от 5,1 тыс. грн до 6,8 тыс. грн.

Закон также вносит изменения в ст. 360 УК Украины. Теперь умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

В случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада 13 мая приняла закон, ужесточающий ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей. За закон проголосовали 288 нардепов.