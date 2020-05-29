Володимир Зеленський. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138995-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-posylennya-pokarannya-za-poshkodjennya-telekomunikaciynyh-merej.html

Ракурс

В Україні крадіжка кабелів і пошкодження телекомунікаційних мереж стало досить частим явищем. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж».

Закон спрямований на посилення безпеки держави, забезпечення стабільного функціонування і забезпечення телекомунікаційними послугами органів державної влади, а також на захист власності операторів і провайдерів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за пошкодження та руйнування складових телекомунікаційних мереж.

Документ передбачає внесення змін до ст. 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їхнє пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв’язку, що входять до складу мережі, тягнуть за собою штрафи на громадян від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн і на посадових осіб від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн.

Закон також вносить зміни до ст. 360 КК України. Тепер умисне пошкодження або руйнування мережі, у результаті якого припиняється надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 17 тис. грн до 51 тис. грн або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

У разі повторного порушення зловмисникові загрожує тюремне ув’язнення строком від трьох до п’яти років.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада 13 травня ухвалила закон, що посилює відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж. За закон проголосувало 288 нардепів.