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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: AgroPortal.ua

Дискриминация по кругу плательщиков устранена: Зеленский подписал соответствующий закон

29 мая 2020, 21:54
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Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины"О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков» № 592-IX.

Закон освобождает самозанятых лиц, а также физических лиц — предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые их страховые взносы уплатил работодатель. Данное положение вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, физические лица — предприниматели (кроме тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств могут не платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых у них не было дохода (прибыли).



Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами — предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, которые были начислены на такие суммы, при условии предоставления ими необходимых документов.

Как ранее писал «Ракурс», 21 мая Зеленский подписал скандальный антиколомойский закон, который запрещает возвращать бывшим владельцам национализированные банки.

Источник: Ракурс


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