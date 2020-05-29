Владимир Зеленский. Фото: AgroPortal.ua

https://racurs.ua/n138994-diskriminaciya-po-krugu-platelschikov-ustranena-zelenskiy-podpisal-sootvetstvuuschiy-zakon.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины"О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков» № 592-IX.

Закон освобождает самозанятых лиц, а также физических лиц — предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые их страховые взносы уплатил работодатель. Данное положение вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, физические лица — предприниматели (кроме тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств могут не платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых у них не было дохода (прибыли).

Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами — предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, которые были начислены на такие суммы, при условии предоставления ими необходимых документов.

Как ранее писал «Ракурс», 21 мая Зеленский подписал скандальный антиколомойский закон, который запрещает возвращать бывшим владельцам национализированные банки.