Зеленский подписал закон о компенсации медикам. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n138862-zelenskiy-podpisal-zakon-o-kompensaciyah-medikam-vo-vremya-pandemii-covid-19.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон о компенсации работникам медучреждений налога на доходы физических лиц, полученного из их доплат к зарплате.

Глава государства 27 мая согласовал закон № 591-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского убеждают, что этот закон позволит медикам, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученного из их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Кроме того, документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей, которые не работали и потеряли доход во время карантина. Отмечается, что такая помощь со 2 апреля не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Также закон предусматривает освобождение самозанятых лиц от уплаты единого социального взноса в мае. Этот период засчитают в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Напомним, в Министерстве социальной политики заявляли, что надбавки к зарплате на период карантина могут получать не только медики, но и работники социальной сферы.