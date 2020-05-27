Зеленський підписав закон про компенсації медикам. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про компенсації працівникам медзакладів податку на доходи фізичних осіб, утриманого з їхніх доплат до зарплати.

Глава держави 27 травня погодив закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського переконують, що цей закон дозволить медикам, які задіяні у боротьбі з пандемією коронавірусу, отримати за травень та червень 2020 року грошову компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їхніх доплат у розмірі до 300% до заробітної платні.

Крім того, документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізичних осіб-підприємців, які не працювали і втратили дохід під час карантину. Зазначається, що така допомога з 2 квітня не оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Також закон передбачає звільнення самозайнятих осіб від сплати єдиного соціального внеску у травні. Цей період зарахують до страхового стажу для отримання пенсій, виплат за соціальним страхуванням.

Нагадаємо, в Міністерстві соціальної політики заявляли, що надбавки до зарплати на період карантину можуть отримувати не тільки медики, але й працівники соціальної сфери.