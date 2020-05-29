Завтра Международный день феминизма. Фото: Крым.news

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30 мая отмечается Международный день феминизма. Хотя многие люди утверждают, что равенство полов давно достигнуто, это далеко не так. Движение за равноправие женщин и мужчин возникло в 1960-х годах, тогда же и родилась идея создания Международного дня феминизма.

Дату 30 мая активистки выбрали не случайно. В этот день была казнена Жанна д’Арк, которая в свое время превзошла многих мужчин в дипломатии и военном деле.

Эта отважная женщина, которую также называли Орлеанской девой, командовала французским войском во время Столетней войны. Она попала в плен к бургундцам, которые продали ее англичанам. Женщина была заживо сожжена на костре как еретичка. Следует отметить, что Жанна д’Арк считается национальной героиней Франции.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения традиционно отмечается ежегодно в последнюю субботу мая. Праздник основан в 1999 года.

Кроме того, завтра отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Праздник был основан по решению Всемирной организации здравоохранения и отмечается вместе со Всемирным днем больного аллергией. Основная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к этим проблемам.

Ежегодно в последнююсубботу мая в небольшом немецком городке Оберкирхе, что расположен в землях Баден-Вюртемберг, проходит веселый фестиваль — Праздник клубники. Во время праздника проходят ярмарки, презентации, мастер-классы, дегустации, концерты, модные показы, танцевальные шоу и театральные представления.