Завтра Міжнародний день фемінізму. Фото: Крим.news

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30 травня відзначається Міжнародний день фемінізму. Хоча багато людей стверджують, що рівність статей давно досягнуто, це далеко не так. Рух за рівноправність жінок і чоловіків виник у 1960-х роках, тоді ж і народилася ідея створення Міжнародного дня фемінізму.

Дату 30 травня активістки обрали не випадково. Цього дня було страчено Жанну д’Арк, яка свого часу перевершила багатьох чоловіків у дипломатії та військовій справі.

Ця відважна жінка, яку також називали Орлеанської дівою, командувала французьким військом під час Столітньої війни. Вона потрапила у полон до бургундців, які продали її англійцям. Жінку було заживо спалено на вогнищі як єретичку. Слід зазначити, що Жанна д’Арк вважається національною героїнею Франції.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження традиційно відзначається щорічно останньої суботи травня. Свято започатковано у 1999 році.

Крім того, завтра відзначається Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. Свято було засновано за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я і відзначається разом із Всесвітнім днем ​​хворого на алергію. Основна мета заходу — привернення уваги громадськості до цих проблем.

Щороку останньої суботи травня у невеликому німецькому містечку Оберкірх проходить веселий фестиваль — Свято полуниці. Під час свята проходять ярмарки, презентації, майстер-класи, дегустації, концерти, модні покази, танцювальні шоу і театральні вистави.