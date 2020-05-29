Володимир Зеленський. Фото: AgroPortal.ua

https://racurs.ua/ua/n138994-dyskryminaciu-za-kolom-platnykiv-usuneno-zelenskyy-pidpysav-vidpovidnyy-zakon.html

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Президент Володимир Зеленський підписав закон України «Про внесення змін до закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ щодо усунення дискримінації за колом платників» № 592-IX.

Закон звільняє самозайнятих осіб, а також фізичних осіб — підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які їхні страхові внески сплатив роботодавець. Дане положення діє з 1 січня 2021 року, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, фізичні особи — підприємці (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств можуть не сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких у них не було доходу (прибутку).

Закон дозволяє державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами — підприємцями, які не здійснювали такої діяльності і не отримували доходів за період, починаючи з 2017 року, шляхом списання недоїмки по єдиному соціальному внеску, а також штрафів та пені, які були нараховані на такі суми, за умови надання ними необхідних документів.

Як раніше писав «Ракурс», 21 травня Зеленський підписав скандальний антиколомойський закон, який забороняє повертати колишнім власникам націоналізовані банки.