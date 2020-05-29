Антон Геращенко. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n138996-zamovnykiv-perestrilky-v-brovarah-vstanovleno-geraschenko.html

Ракурс

Перестрілка в Броварах носить ознаки розбірки кланів. У Міністерстві внутрішніх справ вже встановили осіб, які найняли молодих людей для участі у збройній розбірці.

Про це в ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Заступник міністра не став називати прізвища замовників, пославшись на таємницю слідства, але запевнив, що правоохоронці вже встановили особи організаторів заворушень.

Геращенко заявив, що замовникам незабаром буде оголошено підозру.

Він також сказав, що молодим людям із Вінниці пообіцяли заплатити по 800 грн кожному за «створення натовпу». На думку Геращенка, угруповання не планували застосовувати зброю і хотіли розв’язати конфлікт протистоянням. Але в один момент ситуація вийшла з-під контролю і почалася перестрілка.

Геращенко додав, що за скоєне понесуть покарання, як організатори, так і виконавці.

Заступник міністра стверджує, що це була кримінальна розбірка кланів, які кришують різних автомобільних перевізників. Минулого року обласною адміністрацією було проведено тендер, у результаті якого на ринок вийшов ще один перевізник.

Після двомісячного карантину, під час якого пасажирські перевезення не здійснювалися, конкуренти по бізнесу вирішили з’ясувати стосунки. Одне угруповання було з Вінниці, інше — з Броварів.

Як раніше писав «Ракурс», за інформацією журналістів, до перестрілки в Броварах причетна родина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.