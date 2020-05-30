Перестрілка в Броварах: затриманим стрільцям сьогодні оберуть запобіжний захід

Перестрілка в Броварах. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n139008-perestrilka-v-brovarah-zatrymanym-strilcyam-sogodni-oberut-zapobijnyy-zahid.html

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Перестрілка в Броварах, яка сталася вчора, 29 травня, за участю декількох десятків осіб, сколихнула українське суспільство. Сьогодні, 30 травня, Броварський міський районний суд почав обирати запобіжний захід затриманим стрільцям.

Суд обере запобіжний захід 21 стрілку. Поліція і прокуратура вимагатимуть для них обрання запобіжного заходу у виді арешту без права застави. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, правоохоронці встановили вже 60 учасників перестрілки, зокрема замовників. Деякі з них намагаються втекти, але, за словами Геращенка, «їм це не вдасться». Він пообіцяв, що всі причетні до перестрілки будуть знайдені і передані до суду, який обере їм запобіжний захід.

У коментарі до свого посту заступник глави МВС додав, що загалом в перестрілці брали участь близько 100 осіб, але зараз поліцейські встановили ПІБ і адресу проживання тільки 60 із них. Також він розповів, що щодо затриманих стрільців відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї). Але не виключено, що в подальшому статтю звинувачення деяким можуть поміняти. Зокрема, за словами Геращенка, будуть і звинувачення в замаху на вбивство.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що правоохоронці затримали 28 учасників цього збройного конфлікту, 22 із них пред’явлені звинувачення.