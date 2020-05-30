Погода у Києві. Фото: Znaj.ua

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У Києві вночі 30 травня почався сильний дощ. Станом на 13.00 він так і не припинився.

Сильна злива традиційно перетворила деякі дороги і вулиці столиці на річки. У Києві є декілька проблемних ділянок, які затоплює під час такої погоди. Зокрема, зараз машини «пливуть» біля станції метро «Чернігівська», пише «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

Проїзд транспорту там ускладнений, утворився затор.

Також стала схожою на річку вулиця Стеценка біля станції метро «Сирець». Деяким водіям зовсім не пощастило. Так, через дощ один із водіїв не зміг побачити глибоку яму, внаслідок чого його автомобіль застряг.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації (КМДА) запевняють, що знають про проблеми, і зночі почали ліквідовувати потопи. Зазначається, що гідрослужба використовує мотопомпи та насосні станції для ліквідації підтоплень. Окрім того, в КМДА запевняють, що напередодні прочистили дощові стоки, щоб вони справлялися з навантаженням.

Зокрема, фахівці поїхали рятувати дорогу біля метро «Чернігівська». У КМДА кажуть, що роботи там будуть незабаром завершені. Працівники гідрослужби продовжують працювати в посиленому режимі. До ліквідації потопів залучили 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.

Нагадаємо, раніше негода накрила Одесу. У місті за день випала двомісячна норма опадів. Злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.