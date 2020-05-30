ДТП в Харкові. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n139006-u-harkovi-policeyskyy-protaranyv-patrulnu-mashynu-ie-zagybli-foto-video.html

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася вночі 30 травня в Харкові. Співробітник поліції їхав Московським проспектом на особистому авто Daewoo Lanos. Не впоравшись із керуванням, він вилетів на зустрічну смугу і протаранив автомобіль патрульної поліції Toyota Prius.

Внаслідок зіткнення автомобіль Lanos загорівся. Один із патрульних, вибравшись із машини, почав гасити пожежу за допомогою вогнегасника, але вогонь не вдалося зупинити. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Пасажир і водій Daewoo Lanos загинули на місці. Водієм був 22-річний співробітник одного з відділів поліції. Патрульні, які їхали в Toyota Prius, отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні і надали там медичну допомогу. У службовій машині перебували троє патрульних.

Чому саме автомобіль Daewoo Lanos вилетів на зустрічну смугу, наразі невідомо. Правоохоронці встановлюють обставини події, на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вчора в ДТП у Харківській області потрапила військова вантажівка. Автомобіль з’їхав із дороги і врізався в опору. В аварії постраждали троє військових, які були у вантажівці. Їхній стан здоров’я задовільний.