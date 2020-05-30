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ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

В Харькове полицейский протаранил патрульную машину, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2020, 12:27
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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло ночью 30 мая в Харькове. Сотрудник полиции ехал по Московскому проспекту на личном авто Daewoo Lanos. Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.

В результате столкновения автомобиль Lanos загорелся. Один из патрульных, выбравшись из машины, начал тушить пожар с помощью огнетушителя, но огонь не удалось остановить. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Пассажир и водитель Daewoo Lanos погибли на месте. Водителем был 22-летний сотрудник одного из отделений полиции. Патрульные, которые ехали в Toyota Prius, получили травмы. Их госпитализировали в больницу и оказали там медпомощь. В служебной машине находились три человека.

ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция



Почему автомобиль Daewoo Lanos вылетел на встречную полосу, пока что неизвестно. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера в ДТП в Харьковской области попал военный грузовик. Автомобиль съехал с дороги и врезался в опору. В аварии пострадали трое военных, которые были в грузовике. Их состояние здоровья удовлетворительное.


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