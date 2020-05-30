Погода в Киеве. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n139007-silnyy-dojd-v-kieve-prevratil-stolichnye-dorogi-v-reki-video.html

Ракурс

В Киеве ночью 30 мая начался сильный дождь. По состоянию на 13.00 он так и не прекратился.

Сильный ливень традиционно превратил некоторые дороги и улицы столицы в реки. В Киеве есть несколько проблемных участков, которые затапливает во время такой погоды. В частности, сейчас машины «плывут» возле станции метро «Черниговская», пишет «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Проезд транспорта там затруднен, образовалась пробка.

Также стала похожей на реку улица Стеценко возле станции метро «Сырец». Некоторым водителям совсем не повезло. Так, из-за дождя один из водителей не смог увидеть глубокую яму, в результате чего его автомобиль застрял.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации (КГГА) уверяют, что знают о проблемах, и с ночи начали ликвидировать потопы. Отмечается, что гидрослужба использует мотопомпы и насосные станции для ликвидации подтоплений. Кроме того, в КГГА уверяют, что накануне прочистили ливнестоки, чтобы они справлялись с нагрузкой.

В частности, специалисты поехали спасать дорогу возле метро «Черниговская». В КГГА говорят, что работы там будут вскоре завершены. Работники гидрослужбы продолжают работать в усиленном режиме. К ликвидации потопов привлекли 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Напомним, ранее непогода накрыла Одессу. В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. Ливень огромной силы обрушился на город, превратив улицы в стремительные водные потоки. Канализационная система не успевала отводить такой объем воды, в низинах образовались глубокие озера.