Медики разрешили восстановить украинскую Премьер-лигу: в федерации назвали дату, фото — Динамо

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Футбол выходит из карантина в Украине. После нескольких недель дискуссий Министерство здравоохранения Украины разрешило с 30 мая возобновить матчи в Премьер-лиге.

Руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сегодня подтвердил договоренность с Минздравом и призвал членов исполкома УАФ немедленно поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая, — написал Павелко в Фейсбук.

Перед этим Минздрав разрешил УАФ исключения из карантинных правил. Эпидемиологи позволили присутствие на спортивных событиях не 50, а 200 человек, поскольку УПЛ не «вписалась» бы в определенное постановлением Кабмина число участников матча.

Сейчас Минздрав все еще не опубликовал медицинский протокол, согласно которому клубы смогут возобновить сезон в УПЛ. В части регионов, в которых должны проходить матчи элитного чемпионата, карантин не смягчили.

Среди возможных рекомендаций называют пункт, запрещающий одновременно находиться на стадионе более 200 человек. Кроме того, эти люди должны быть не моложе 18 лет и не старше 60 лет.

В связи с этим клуб-хозяин должен предоставить список присутствующих на стадионе людей и даты их рождения по требованию представителя УАФ или уполномоченного представителя власти.

Чемпионат в УПЛ прекратили в марте в связи с эпидемией коронавируса. С 12 мая часть клубов УПЛ вышли из карантина и начали тренировки и тестирование на коронавирус.

Сейчас в текущем сезоне лидирует «Шахтер», он сыграет следующий тур после возобновления матчей с «Динамо», которое идет третьим. «Заря» пока на втором месте.