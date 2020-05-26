Медики дозволили відновити українську Прем’єр-лігу: у федерації назвали дату, фото — Динамо

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Футбол виходить з карантину в Україні. Після кількох тижнів дискусій Міністерство охорони здоров’я України дозволило з 30 травня відновити матчі в Прем'єр-лізі.

Керівник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко сьогодні підтвердив домовленість із МОЗ і закликав членів виконкому УАФ негайно підтримати рішення про відновлення чемпіонату та Кубку України з 30 травня та затвердити календар змагань.

Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ та Кубку України починаючи з 30 травня, — написав Павелко у Фейсбук.

Перед цим МОЗ дозволив УАФ виключення з карантинних правил. Епідеміологи дозволили присутність на спортивних подіях не 50, а 200 осіб, оскільки УПЛ не «вписалася» б у визначену постановою Кабміну кількість учасників матчу.

Нині МОЗ все ще не опублікував медичний протокол, відповідно до якого клуби зможуть відновити сезон в УПЛ. В частині регіонів, у яких мають відбуватися матчі елітного чемпіонату, карантин не пом’якшили.

Серед можливих рекомендацій називають пункт, який забороняє одночасно перебувати на стадіоні понад 200 чоловік. Крім того, ці люди повинні бути не молодше 18 років і не старшими 60 років.

У зв’язку з цим клуб-господар повинен надати список присутніх на стадіоні людей і дати їх народження на вимогу представника УАФ або уповноваженого представника влади.

Чемпіонат в УПЛ припинили в березні у зв’язку з епідемією коронавірусу. З 12 травня частина клубів УПЛ вийшли з карантину і розпочали тренування та тестування на коронавірус.

Наразі в поточному сезоні лідирує «Шахтар», він зіграє наступний тур після відновлення матчів із «Динамо», яке йде третім. «Зоря» наразі на другому місці.