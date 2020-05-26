Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n138804-antyukrayinska-propaganda-v-rosiyi-ne-prypynytsya-zapevnyv-pieskov.html

Ракурс

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що агресивна риторика російських телеканалів щодо України є своєрідною реакцією суспільства і пов’язана із загостренням ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у бесіді з журналістами УНІАН.

У чиновника запитали, чи поділяють у Кремлі висловлювання деяких російських телеканалів про те, що Україна є «нацистською державою», а її президент «нацист». На це прес-секретар відповів, що він не чув, щоб Володимира Зеленського називали нацистом.

Крім того, Пєсков додав, що на російських телеканалах висловлюється дуже багато різних думок, які можуть не збігатися з офіційною позицією Кремля. У студії запрошують безліч аналітиків, які озвучують свої особисті точки зору.

Коли у Пєскова запитали, чи поділяє Кремль агресивні висловлювання російських телеканалів щодо України, він відповів, що жорстка громадська реакція на обстріли мирного населення зрозуміла, неминуча і не припиниться.

Чиновник додав, що ставлення до українського народу в Росії ніколи не змінювалося. Незмінним залишається ставлення до українського народу і з боку президента РФ Володимира Путіна.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп із партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич розповів, як боротиметься із російською пропагандою. Нардеп готовий постійно коментувати російським ЗМІ усі події, які відбуваються в Україні.