Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n138804-antiukrainskaya-propaganda-v-rossii-ne-prekratitsya-zaveril-peskov.html

Ракурс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивная риторика российских телеканалов в отношении Украины является своеобразной реакцией общества и связана с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в беседе с журналистами УНИАН.

У чиновника спросили, разделяют ли в Кремле высказывание некоторых российских телеканалов о том, что Украина является «нацистским государством», а ее президент «нацист». На это пресс-секретарь ответил, что он не слышал, чтобы Владимира Зеленского называли нацистом.

Кроме того, Песков добавил, что на российских телеканалах высказывается очень много различных мнений, которые могут не совпадать с официальной позицией Кремля. В студии приглашают множество аналитиков, которые излагают свои личные точки зрения.

Когда у Пескова спросили, разделяет ли Кремль агрессивные высказывания российских телеканалов в отношении Украины, он ответил, что жесткая общественная реакция на обстрелы мирного населения понятна, неизбежна и будет продолжаться.

Чиновник добавил, что отношение к украинскому народу в России никогда не менялось. Неизменным остается отношение к украинскому народу и у президента РФ Владимира Путина.

Как ранее писал «Ракурс», нардеп из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич рассказал, как будет бороться с российской пропагандой. Нардеп готов постоянно комментировать российским СМИ все события, которые происходят в Украине.