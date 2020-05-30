Суд арестовал первых задержанных за стрельбу в Броварах, полиция показала штурм офиса перевозчика, фото — Нацполиция

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Перестрелка в Броварах продолжает быть темой № 1 в криминальных сводках. Сегодня Броварской городской районный суд начал избирать меру пресечения задержанным стрелкам. Сейчас есть решение относительно первых двух человек, их арестовали на 60 дней без права внесения залога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Фейсбук, что аналогичные решения в МВД ожидают относительно 21 задержанного ранее участника перестрелки, которых задержали вчера. По его словам, речь идет о «винницкой и броварской группировках».

В настоящее время 21 человеку объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения — содержание под стражей.

Кроме того, Геращенко обнародовал оперативную съемку, на которой показано, как сотрудники спецподразделения полиции КОРД задерживают «Броварскую группировку». Чиновник написал, что речь идет об одной из сторон вчерашних криминальных разборок по поводу контроля за маршрутными перевозками. На видео видно, как КОРД работает в офисном помещении, а на полу лежат задержанные.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что правоохранители задержали 28 участников этого вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.