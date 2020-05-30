Запуск Crew Dragon: SpaceX та NASA відправили унікальний корабель у космос, скріншот відео

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Запуск Crew Dragon відбувся сьогодні у США. SpaceX та NASA 30 травня з другої спроби відправили пілотований двома астронавтами космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

Минулого разу запуск скасували за 16 хвилин до старту через дощ. Сьогодні погодні умови також були не найкращими і тільки за 40 хвилин до старту метеорологи та NASA дозволили запуск. До космічного центру ім. Кеннеді сьогодні прибув й президент США Дональд Трамп.

Перша ступінь, ракета Falcon 9, згодом приземлиться на баржу за 400 км від берега Флориди.

Це перший комерційний космічний корабель, який доставлятиме американців до МКС. Його успішний старт покладе кінець монополії «Роскосмосу» на пілотовані польоти до космічної станції і означатиме початок нової космічної ери для США.

До МКС полетіли астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен. Менш як через добу корабель планує пристикуватися до американського сегменту МКС. Там астронавти проведуть від одного до декількох місяців, а потім повернуться на Землю на кораблі Crew Dragon.

Цей запуск Crew Dragon стане останнім тестом для корабля SpaceX перед тим як NASA схвалить його для регулярної доставки астронавтів на МКС.