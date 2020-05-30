Підробка грошей: Держдеп США заявив, що Росія незаконно друкує лівійські гроші, фото — Хвиля

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Підробку грошей здійснює Росія. 26 травня влада Мальти конфіскувала партію фальшивих лівійських динарів на суму, евівалентну 1,1 млрд дол.

У заяві Державного департаменту США йдеться про те, що гроші були надруковані в Росії на замовлення нелегітимної лівійської структури. Вашингтон підкреслює, що емісією в цій країні може займатися тільки Центральний банк в Тріполі, а приплив контрафактної лівійської валюти з РФ посилив економічні проблеми Лівії.

США закликали Росію «припинити шкідливі, дестабілізуючі дії в Лівії».

Росія з 2016 року друкує лівійську валюту на замовлення невизнаного уряду в Тобруке. Раніше Мальта вже перехоплювала виготовлені «Гознаком» динари. У Москві наполягають на легітимності «Центробанку» в Бенгазі.

В умовах фактичного двовладдя в Лівії наразі діють два центральних банки, — йдеться в заяві російського МЗС, яке пояснило, що РФ справді спрямувала в місто Тобруке вантаж з надрукованими лівійськими банкнотами.

Росія підтримує в Лівії національну армію фельдмаршала Халіфи Хафтара, яка воює проти міжнародно визнаного уряду національної згоди Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі.