Подделка денег: Госдеп США заявил, что Россия незаконно печатает ливийские деньги, фото — Хвыля

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Подделку денег осуществляет Россия. 26 мая власти Мальты конфисковали партию фальшивых ливийских динаров на сумму, евивалентную 1,1 млрд долл.

В заявлении Государственного департамента США говорится, что деньги были напечатаны в России по заказу нелегитимной ливийской структуры. Вашингтон подчеркивает, что эмиссией в этой стране может заниматься только Центральный банк в Триполи, а приток контрафактной ливийской валюты из РФ усилил экономические проблемы Ливии.

США призвали Россию «прекратить вредные, дестабилизирующие действия в Ливии».

Россия с 2016 года печатает ливийскую валюту по заказу непризнанного правительства в Тобруке. Ранее Мальта уже перехватывала изготовленные «Гознаком» динары. В Москве настаивают на легитимности «Центробанка» в Бенгази.

В условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два центральных банка, — сказано в заявлении российского МИД, который объяснил, что РФ действительно направила в город Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами.

Россия поддерживает в Ливии национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, которая воюет против международно признанного правительства национального согласия Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи.