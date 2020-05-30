Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Запуск Crew Dragon: SpaceX и NASA отправили уникальный корабль в космос, скриншот видео

Запуск Crew Dragon: SpaceX и NASA отправили уникальный корабль в космос (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2020, 22:26
999

Запуск Crew Dragon состоялся сегодня в США. SpaceX и NASA 30 мая со второй попытки отправили пилотируемый двумя астронавтами космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции.

В прошлый раз запуск отменили за 16 минут до старта из-за дождя. Сегодня погодные условия также были не самыми лучшими и только за 40 минут до старта метеорологи и NASA разрешили запуск. В космический центр им. Кеннеди сегодня прибыл и президент США Дональд Трамп.

Первая ступень, ракета Falcon 9, впоследствии приземлилась на баржу в 400 км от берега Флориды.

Это первый коммерческий космический корабль, который будет доставлять американцев к МКС. Его успешный старт положит конец монополии «Роскосмоса» на пилотируемые полеты к космической станции и будет означать начало новой космической эры для США.

Запуск Crew Dragon: SpaceX и NASA отправили уникальный корабль в космос, скриншот видео

Запуск Crew Dragon: SpaceX и NASA отправили уникальный корабль в космос, фото — NASA

К МКС полетели астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Менее чем через сутки корабль планирует пристыковаться к американскому сегменту МКС. Там астронавты проведут от одного до нескольких месяцев, а затем вернутся на Землю на корабле Crew Dragon.



Запуск Crew Dragon: SpaceX и NASA отправили уникальный корабль в космос, фото — NASA

Этот запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX перед тем как NASA одобрит его для регулярной доставки астронавтов на МКС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров