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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: wikimedia.org/

Карпаты за день до начала лета замело снегом (ФОТО, ВИДЕО)

31 мая 2020, 13:11
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В Карпатах в последний день весны падает снег.

Из-за ухудшения погоды в горах наблюдается обильный снег. В частности, снегопад наблюдается и на горе Поп Иван Чорногорский. Сегодня утром на высокогорье ограниченная видимость до 20 м и падает снег. Фиксируются порывы ветра до 20 м/c. На горе столбики термометров показывают 4° мороза. Об этом 31 мая сообщает Черногорский поисково-спасательный пост в Facebook.

Фотографии заснеженных Карпат в социальных сетях публикуют и пользователи.

Дожди в Украине ожидается 31 мая. Карта: Гидрометцентр

Снег в Карпатах. Фото: Александр Голобин и Черногорский спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Александр Голобин и Черногорский спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Александр Голобин и Черногорский спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Александр Голобин и Черногорский спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Александр Голобин и Черногорский спасательный пост в Facebook

Кроме того, сегодня Гидрометцентр предупреждает, что из-за сильных ливней в областях ожидается подъем уровней воды и это грозит возможными подтоплениями.

По данным синоптиков, затопления сельскохозяйственных угодий возможно на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. Также повышение уровней воды ожидается на реках бассейна Припяти, реках Закарпатской области и реках бассейнов Прута, Сирета и Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Кроме того, местами возможно формирование склонного стока.



Дожди в Украине ожидается 31 мая. Карта: Гидрометцентр

Напомним, снег в Карпатах фиксировали и 27 мая. При этом в горах все еще сохранялась холодная погода, а температура воздуха не поднималась выше 1° мороза.

Источник: Ракурс


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