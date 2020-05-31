Снег в Карпатах. Фото: wikimedia.org/

https://racurs.ua/n139034-karpaty-za-den-do-nachala-leta-zamelo-snegom-foto-video.html

Ракурс

В Карпатах в последний день весны падает снег.

Из-за ухудшения погоды в горах наблюдается обильный снег. В частности, снегопад наблюдается и на горе Поп Иван Чорногорский. Сегодня утром на высокогорье ограниченная видимость до 20 м и падает снег. Фиксируются порывы ветра до 20 м/c. На горе столбики термометров показывают 4° мороза. Об этом 31 мая сообщает Черногорский поисково-спасательный пост в Facebook.

Фотографии заснеженных Карпат в социальных сетях публикуют и пользователи.

Кроме того, сегодня Гидрометцентр предупреждает, что из-за сильных ливней в областях ожидается подъем уровней воды и это грозит возможными подтоплениями.

По данным синоптиков, затопления сельскохозяйственных угодий возможно на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. Также повышение уровней воды ожидается на реках бассейна Припяти, реках Закарпатской области и реках бассейнов Прута, Сирета и Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Кроме того, местами возможно формирование склонного стока.

Напомним, снег в Карпатах фиксировали и 27 мая. При этом в горах все еще сохранялась холодная погода, а температура воздуха не поднималась выше 1° мороза.